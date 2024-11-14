На запит Державного бюро розслідувань (ДБР), Агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) розшукало активи посадовців колишнього Міністерства енергетики та вугільної промисловості України, які підозрюються у нанесенні збитків державному бюджету.

Про це повідомляє пресслужба Агенції з розшуку та менеджменту активів.

За даними слідства, ці посадовці створювали штучні перешкоди для виконання урядових постанов щодо експлуатації газорозподільних систем, що призвело до втрат на суму 1,488 млрд гривень у період з травня 2017 по грудень 2020 року.

“Наші спеціалісти вже знайшли перші активи, що належать фігурантам справи, зокрема 3 об’єкти житлової та нежитлової нерухомості, 4 земельні ділянки і 2 транспортні засоби”, – зазначив заступник голови АРМА Павло Великоречанін.

Він додав, що Агентство чекає відповіді від банків щодо можливих рахунків і коштів, які належать підозрюваним. За його словами, АРМА зробить усе можливе, щоб знайти й повернути до державного бюджету всі незаконно отримані активи.

“Наразі в управлінні АРМА перебувають корпоративні права 26 операторів газорозподільних систем, які вже передали АТ “ДАК Чорноморнафтогаз” відповідно до розпорядження Кабміну”, – повідомили в агентстві.

Ця діяльність є частиною зусиль АРМА щодо забезпечення повернення активів, отриманих незаконним шляхом, до державного бюджету України.