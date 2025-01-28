Про це повідомила пресслужба АРМА.
За даними відомства, колишній нардеп переховується за кордоном, але продовжує здійснювати інформаційний вплив, спрямований на підрив суверенітету України.
АРМА не називає імені ексдепутата, однак обставини вказують на підсанкційного бізнесмена Вадима Новинського. У січні 2024 року Державне бюро розслідувань повідомило йому про підозру в державній зраді та розпалюванні релігійної ворожнечі.
Після початку повномасштабного вторгнення Росії Новинський склав депутатські повноваження й залишив Україну.
Що виявило АРМА:
- Грошові активи: понад 3 млрд грн і близько 2 млн доларів США.
- Нерухомість: понад 300 об’єктів.
- Транспорт: близько тисячі одиниць, включно із сільськогосподарською технікою.
- Технологічне устаткування.
Зібрану інформацію передано до органу досудового розслідування для накладення арешту. У разі підтвердження активи можуть бути передані в управління АРМА для ефективного використання в інтересах держави.
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