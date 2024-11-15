Національне агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) повідомило про значний обсяг виявленого майна, що належить посадовцям та службовцям, причетним до незаконного переправлення громадян через державний кордон України.

Про це повідомляє пресслужба АРМА.

За даними агентства, розслідування стосувалося сотень справ, відкритих після початку повномасштабного вторгнення.

“З початку повномасштабного вторгнення АРМА опрацювало близько 700 звернень правоохоронних органів у кримінальних провадженнях, пов’язаних з незаконним переправленням осіб через державний кордон України. Фігурантами, зокрема, є посадові та службові особи різних державних органів”, – йдеться у повідомленні агентства.

Серед знайдених активів: 700 автомобілів, 390 об’єктів житлової нерухомості, 138 об’єктів нежитлової нерухомості, 544 земельні ділянки, а також 12 одиниць морського і річкового транспорту.

Крім того, було виявлено частки у статутних капіталах підприємств на суму понад 392 мільйони гривень та близько 15 мільйонів гривень на банківських рахунках.

Інформацію про виявлене майно вже передано органам досудового розслідування, які займатимуться накладенням арештів та подальшою передачею активів в управління АРМА. Цей крок має на меті запобігти незаконному використанню ресурсів і сприяти розслідуванню справ про корупцію та зловживання службовим становищем.