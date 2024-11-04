Про це повідомила голова Агенції з розшуку та менеджменту активів Олена Дума.
Кошти від продажу арештованих активів спрямують на поповнення державного бюджету та закупівлю військових облігацій, що підтримає Збройні сили України.
Серед активів на продаж:
- Окатиші залізної руди російського походження — 14 673 тонн у 215 залізничних вагонах, вартістю 25,9 млн грн
- Глинозем російського походження — 6 228 тонн у 90 залізничних вагонах, вартістю 72,61 млн грн
- Брикети залізної руди російського походження — 50 148,716 тонн, вартістю 494,9 млн грн
- Деревина сосна — 1 093 колоди об’ємом 471,5475 м³, вартістю 0,8 млн грн
- Побутові речі — 438 одиниць, вартістю 3,3 млн грн
- Електрообладнання Asic Bitman Antminer — 538 одиниць, вартістю 0,5 млн грн
Аукціони відбуватимуться через електронну систему Прозорро.Продажі, що дозволяє всім зацікавленим брати участь у торгах та забезпечує прозорість процесу, а також максимальну вигоду для держави від реалізації арештованих активів.