Оцінка активів складає 819,92 млн грн, з яких 212,01 млн грн припадає на митні платежі. Найбільшу частину активів складають товари російського походження.

Про це повідомила голова Агенції з розшуку та менеджменту активів Олена Дума.

Кошти від продажу арештованих активів спрямують на поповнення державного бюджету та закупівлю військових облігацій, що підтримає Збройні сили України.

Серед активів на продаж:

Окатиші залізної руди російського походження — 14 673 тонн у 215 залізничних вагонах, вартістю 25,9 млн грн

Глинозем російського походження — 6 228 тонн у 90 залізничних вагонах, вартістю 72,61 млн грн

Брикети залізної руди російського походження — 50 148,716 тонн, вартістю 494,9 млн грн

Деревина сосна — 1 093 колоди об’ємом 471,5475 м³, вартістю 0,8 млн грн

Побутові речі — 438 одиниць, вартістю 3,3 млн грн

Електрообладнання Asic Bitman Antminer — 538 одиниць, вартістю 0,5 млн грн

Аукціони відбуватимуться через електронну систему Прозорро.Продажі, що дозволяє всім зацікавленим брати участь у торгах та забезпечує прозорість процесу, а також максимальну вигоду для держави від реалізації арештованих активів.