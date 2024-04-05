Про це повідомляє Агентство з розшуку та менеджменту активів.
«АРМА на засіданні Комісії з питань проведення конкурсного відбору юридичних осіб, які здійснюють реалізацію арештованих активів прийняло рішення про реалізацію майна Медведчука, дороговартісного автомобіля «Maybach» та колекційних наручних годинників у кількості 20 одиниць», – зазначено в повідомленні.
Строк прийняття документів для участі у конкурсі триває до 19 квітня, після чого АРМА визначить переможця, який буде реалізовувати майно Медведчука на платформі “Прозорро.Продажі”.
Варто зазначити, що Віктора Медведчука, кума російського президента, затримали українські правоохоронці у квітні минулого року.
У вересні 2022 року його передали Росії в рамках обміну полоненими.
Активи Медведчука та його дружини заарештовані в Україні, проте деякі з них, за даними журналістів Bihus.info, попри арешт, змінювали власників.
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