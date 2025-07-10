Зустріч Пашиняна та Алієва в Абу-Дабі: крок до миру між Вірменією та Азербайджаном

Про це повідомляє вірменська служба Радіо Свобода

10 липня в Абу-Дабі, столиці Об’єднаних Арабських Еміратів, відбулася важлива двостороння зустріч між прем’єр-міністром Вірменії Ніколом Пашиняном та президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим. Ця інформація була підтверджена вірменською службою Радіо Свобода.

Переговори проходять у контексті мирного процесу між двома країнами, який може призвести до підписання угоди, що закріпить досягнуті домовленості.

Відомості про цю зустріч з’явилися тиждень тому, після публікації на лондонському порталі Middle East Eye, що висвітлює події на Близькому Сході. Водночас Центр Карнегі, що займається вивченням ситуації в Карабаху (Арцаху), оприлюднив американську пропозицію щодо розблокування транспортних шляхів, зокрема передачу управління дорогою, яка з’єднує основну територію Азербайджану з ексклавом Нахічеван через територію Вірменії, приватній американській компанії.

Остання зустріч між лідерами Вірменії та Азербайджану відбулася 16 травня в Тирані, столиці Албанії. Після цієї зустрічі Єреван заявив, що

“обидві сторони надають значення узгодженню тексту мирної угоди між Вірменією та Азербайджаном”.

Лідери обговорили актуальну ситуацію та підкреслили важливість продовження процесу підписання угоди.

Проте остаточна мирна угода між країнами досі не підписана.

Історичний контекст конфлікту між Вірменією та Азербайджаном

Конфлікт, що виник через регіон Нагірний Карабах, розпочався ще в 1988 році. За різними оцінками, внаслідок бойових дій загинуло понад 30 000 людей. Режим припинення вогню було встановлено лише у травні 1994 року.

Незважаючи на досягнуте перемир’я, порушення режиму припинення вогню відбувалися періодично.

У вересні 2023 року Азербайджан оголосив “антитерористичну операцію” в Нагірному Карабаху, в результаті якої регіон знову потрапив під контроль Баку. Це призвело до того, що понад 50 тисяч біженців з цього регіону прибули до Вірменії.

28 січня 2024 року Вірменія запропонувала Азербайджану підписати пакт про ненапад на випадок, якщо процес укладання мирного договору затягнеться.

Єреван наполягає на демаркації кордонів відповідно до останніх радянських карт 1975 року, тоді як Баку виступає проти цього, аргументуючи, що в 1970-х роках історичні землі Азербайджану були передані Вірменії. Переговори тривають.

Прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян у вересні 2024 року заявляв, що країна погодила з Азербайджаном 13 пунктів мирного договору, ще два пункти були погоджені частково.