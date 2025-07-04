Вірменія протестує проти російської пропаганди та втручання

Як повідомляє вірменське видання Radar Armenia

Міністерство закордонних справ Вірменії висловило протест послу Російської Федерації через серйозне втручання Москви у внутрішні справи країни. Цю інформацію оприлюднило вірменське видання Radar Armenia, посилаючись на офіційне повідомлення МЗС.

Відомство засудило “відверто недружню та обурливу пропаганду”, що транслюється на російських державних телеканалах і має на меті дискредитацію Вірменії. Зокрема, мова йде про висвітлення арештів політичних та церковних діячів, яких підозрюють у спробі державного перевороту.

“Створюється враження, що подібна інформаційна політика проводиться цілеспрямовано з метою підриву демократії, законності та конституційного ладу в Республіці Вірменія.”

У МЗС Вірменії підкреслили, що рішуче протестують проти такої пропаганди, яка, на їхню думку, “підігрівається заявами окремих посадових осіб Росії”.

25 та 26 червня вірменські правоохоронці провели обшуки у представників опозиції та церковних організацій. Десятки осіб були затримані для допитів, а також заарештовані. Відкрито кримінальні справи за статтями, що стосуються тероризму та підготовки до узурпації влади.