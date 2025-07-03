Вірменія націоналізує ENA: конфлікт із мільярдером Карапетяном

Про це повідомляє Радіо Азатутюн.

Парламент Вірменії прийняв законопроєкт, що передбачає націоналізацію компанії “Електричні мережі Вірменії” (ENA), яка належить російському мільярдеру Самвелу Карапетяну. Бізнесмен у відповідь погрожує Вірменії міжнародним арбітражем, про що повідомляє “Радіо Азатутюн”.

Розгляд документа відбувається в прискореному порядку на позачерговій сесії парламенту. 2 липня Національні збори ухвалили законопроєкт у першому читанні, а вже 3 липня відбулося друге читання.

Згідно з новим законом, влада отримує право “тимчасово” взяти на себе управління ENA, перш ніж зобов’язати компанію “Ташир”, якій належить ENA, продати її протягом трьох місяців. Влада оголосила про намір взяти управління ENA на себе вже цього місяця.

Карапетян та його родина висловлюють загрози щодо міжнародного арбітражу у відповідь на дії уряду Вірменії.

Самвел Карапетян є власником групи компаній “Ташир” у Росії та мережі торгових центрів “Ріо”. За версією Forbes, він займає 44-те місце серед російських мільярдерів, а його статки оцінюються в 3,2 мільярда доларів. Карапетян керує ЗАТ “Електричні мережі Вірменії”, яку придбав у “Інтер РАО” у 2015 році через компанію Liormand Holdings Limited, зареєстровану на Кіпрі.

17 червня його затримали після обшуку в його будинку, а наступного дня висунули звинувачення в публічних закликах до захоплення влади в країні.

Затримання Карапетяна відбулося на фоні його конфлікту з прем’єр-міністром Вірменії Ніколом Пашиняном, який критикував Вірменську апостольську церкву, тоді як мільярдер підтримав духовенство.

2 липня правоохоронні органи провели обшуки в офісах Карапетяна в Єревані.