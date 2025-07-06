Вірменія спростувала інформацію про розгортання російських військ на своїй території

Як повідомляє Twitter-акаунт @ArmSpoxMFA

Вірменія підкреслює, що не дозволить використання своєї території для військових дій проти сусідніх країн. Цю інформацію озвучила речниця Міністерства закордонних справ Вірменії Ані Бадалян на платформі Х.

“Республіка Вірменія підтверджує свою принципову позицію: її територія не може використовуватися третіми країнами для ведення бойових дій проти жодної з сусідніх держав.” – Ані Бадалян, речниця МЗС Вірменії

Вона також зазначила, що інформація в медіа про можливість розгортання військ на території Вірменії є неправдивою.

Нагадаємо, що напередодні Головне управління розвідки України повідомило про збільшення російської військової присутності у Вірменії. Згідно з даними, Кремль активізував процес комплектування своєї військової бази в місті Ґюмрі, що свідчить про посилення військово-політичного тиску на країни Південного Кавказу.

В розвідці вважають, що Росія перекидає особовий склад з Ростовської та Волгоградської областей, а також з Криму, і активно шукає добровольців на Кавказі. Це, на думку аналітиків, є частиною стратегії Кремля, спрямованої на дестабілізацію ситуації в регіоні.