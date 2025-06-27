Обшуки та арешти опозиції у Вірменії на тлі конфлікту в Нагірному Карабасі

Про це повідомляє вірменська служба “Радіо Свобода”.

25 і 26 червня вірменські правоохоронці провели обшуки у представників опозиційних сил та церковних діячів. В результаті цих дій десятки осіб були викликані на допити до слідчого комітету, а деякі з них заарештовані. Цю інформацію підтвердила вірменська служба “Радіо Свобода”.

Згідно з повідомленнями, правоохоронці відкрили кримінальну справу за звинуваченнями у тероризмі та спробі узурпації влади. В рамках цієї справи вже проведено дев’ять обшуків. Прокуратура Вірменії оголосила про порушення кримінальної справи проти 16 осіб, з яких 14 на момент 27 червня залишаються під арештом.

Серед затриманих виявився колишній депутат парламенту Нагірного Карабаху Давид Галстян, а також колишній військовий офіцер, полковник Мігран Махсудян. Слідчий комітет проводить допити членів партії Дашнакцутюн, яка є найстарішою політичною силою Вірменії, зокрема Ігора Саркісяна, Вардана Авагяна, Арташеса Унаняна та Вараздата Амірагяна. Обшуки також відбулися у депутата опозиційної фракції “Вірменія” Артура Саркісяна.

Затримано лідера опозиційного руху “Священна боротьба” та архієпископа Баграта Галстаняна, який у 2024 році очолював антиурядові протести. Прокуратура звинувачує його у спробах державного перевороту, тоді як його адвокат вважає ці дії політичним переслідуванням.

26 червня було порушено кримінальну справу проти ще одного архієпископа – Майкла Аджапахяна, якого звинувачують у закликах до державного перевороту. Наразі його не затримали. Аджапахян висловився вірменським ЗМІ:

“Якщо я загроза для цієї країни, то правоохоронці мають приїхати та заарештувати мене, але головна загроза знаходиться в урядовій будівлі.”

Заклики до зміни влади з боку опозиції та церкви пов’язані з поверненням Нагірного Карабаху (Арцаху) під контроль Азербайджану у 2023 році. Тоді понад 50 тисяч вірмен залишили регіон і переїхали до Вірменії. Уряд на чолі з прем’єр-міністром Ніколом Пашиняном заявив про можливість підписання мирної угоди з Азербайджаном та передачі території Карабаху під його контроль.

Це викликало хвилю антиурядових протестів у Вірменії у 2023 та 2024 роках. Незважаючи на протести, Пашинян не відмовився від наміру укласти мирний договір із сусідньою країною.

Історія конфлікту в Нагірному Карабасі

Конфлікт між Вірменією та Азербайджаном через Нагірний Карабах розпочався у 1988 році. За різними оцінками, унаслідок бойових дій загинуло понад 30 тисяч людей. Режим припинення вогню було встановлено лише у травні 1994 року.

Хоча перемир’я було досягнуто, його неодноразово порушували. Перше масштабне загострення сталося у 2016 році під час так званої “чотириденної війни”, що тривала з 2 по 5 квітня. Сторони конфлікту поширювали суперечливі повідомлення про події на фронті.

Друга велика ескалація відбулася у вересні 2020 року, коли обидві країни звинуватили одна одну у початку бойових дій. 10 листопада 2020 року за посередництва Росії було підписано мирну угоду, що викликала протести у Єревані з вимогою відставки прем’єр-міністра Пашиняна.

У травні 2022 року у Єревані знову відбулися акції протесту на тлі заяв прем’єра про можливість підписання мирної угоди щодо статусу Нагірного Карабаху. 2 серпня 2022 року Азербайджан вимагав звільнити Лачинський коридор, що з’єднує Вірменію з Нагірно-Карабаською Республікою, але Вірменія відмовилася, що призвело до нової ескалації конфлікту.

25 травня 2023 року на засіданні Вищої євразійської економічної ради прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявив про домовленість із Азербайджаном щодо взаємного визнання територіальної цілісності. Президент Азербайджану Ільхам Алієв підтвердив відсутність територіальних претензій до Вірменії, хоча лідери мали розбіжності щодо ситуації в Лачинському коридорі.