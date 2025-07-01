Про цее повідомляє державне інформацỏне агентство країни Armenpress

Спікер Національних зборів Вірменії Ален Сімонян висловив думку про необхідність “серйозного розгляду” можливості заборони трансляції російських телеканалів у країні. Цю інформацію підтвердили державні новинні агентства, такі як Armenpress та Mamul.am.

Сімонян прокоментував нещодавні заяви російських медіа, які підтримали бізнесмена Самвела Карапетяна, що викликало осуд з боку уряду Вірменії. За даними Armenpress, Карапетяну було висунуто кримінальне обвинувачення за публічні заклики до узурпації влади, зроблені 17 червня.

“Ми повинні дуже серйозно розглянути призупинення мовлення російських телеканалів на території Вірменії.” – Ален Сімонян

Спікер підкреслив, що деякі програми російського телебачення негативно впливають на вірмено-російські відносини. Він також висловив занепокоєння щодо можливого зовнішнього втручання у внутрішні справи Вірменії, яке може бути пов’язане з фінансуванням від Карапетяна.

Сімонян зазначив, що ті, хто вважає, що ситуація в країні впливає на відносини з Росією, “чітко слухають своїх господарів”, а прихильники Карапетяна, ймовірно, отримували від нього фінансову підтримку.

“Якщо державні телеканали дозволяють собі втручатися у внутрішні справи Вірменії, можливо, нам слід відреагувати так само, принаймні заборонивши їм вхід до домівок нашого суспільства.” – Ален Сімонян

Згідно з інформацією агентства NEWS.am, Слідчий комітет Вірменії відкрив кримінальну справу за статтею 422, частиною 2 Кримінального кодексу, звинувачуючи Карапетяна у публічних закликах до узурпації державної влади та незаконного захоплення урядових повноважень.

Ці звинувачення ґрунтуються на інтерв’ю Карапетяна, яке він дав News.am 17 червня, де він заявив:

“Невелика група, забувши вірменську історію та тисячолітню спадщину Вірменської Церкви, напала як на Церкву, так і на вірменський народ. Я завжди підтримував Вірменську Церкву та вірменський народ. Якщо політичні лідери зазнають невдачі, ми втрутимося по-своєму.” – Самвел Карапетян

Міністр закордонних справ Вірменії Арарат Мірзоян також прокоментував ситуацію, назвавши нещодавні висловлювання російських політиків і громадських діячів “втручанням у внутрішні справи та посяганням на суверенітет Вірменії”.

Мірзоян підкреслив, що під час програми російського громадського телебачення “Вечір із Соловйовим” 17 червня прозвучали “неприйнятні заклики, спотворені оцінки та образи, включаючи особисті образи на адресу вірменського керівництва”, повідомляє Armenpress.