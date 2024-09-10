Про це йдеться на сторінці Генерального штабу Збройних сил України у Фейсбуці.
Також Сили оборони України знищили 8640 (+1) російських танків, бойових броньованих машин ‒ 16925 (+19), артилерійських систем – 17880 (+50), РСЗВ – 1180 (+0), засобів ППО ‒ 942 (+0), літаків – 368 (+0), гелікоптерів – 328 (+0), БПЛА оперативно-тактичного рівня – 14933 (+36), крилатих ракет ‒ 2591 (+0), кораблів / катерів ‒ 28 (+0), підводних човнів ‒ 1 (+0), автомобільної техніки та автоцистерн – 24330 (+68), спеціальної техніки ‒ 3053 (+4).
Як підкреслили у Генштабі, у зв’язку з постійним надходженням уточнених розвідувальних даних виникла потреба коригування деяких позицій загальних втрат росіян ‒ крилатих ракет. Загальна кількість скоригована, а втрати за добу подаються у звичайному режимі.
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