Десантно-штурмові війська, Військово-морські сили та Командування Сил підтримки виявилися лідерами у використанні застосунку "Армія+".

Про це повідомили в Міністерстві оборони України.

За даними Міноборони, принаймні кожна друга військова частина опрацьовує рапорти через застосунок, зокрема:

ДШВ — 80% військових частин;

ВМС — 70%;

КСП — 50%.

Протягом трьох місяців роботи застосунку більше 1 000 військових частин вже впровадили його у свою діяльність. Перша частина, яка досягла позначки в 500 оброблених рапортів через “Армія+”, стала 148 окрема артилерійська Житомирська бригада ДШВ ЗСУ.

“Ці результати доводять — революція у депаперизації війська відбувається прямо на наших очах. Крім 148 Житомирської бригади, скоро отримаємо наступний підрозділ із 500 повністю опрацьованими рапортами. Дякую командуванню бригади, зокрема її командиру полковнику Максиму Лановому та начальнику штабу полковнику Олегу Змислому. А також Євгену Кірєєву, начальнику адміністративної групи — за організацію роботи з прийому та обробки рапортів через “Армія+”, — зазначила заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко.