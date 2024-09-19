Про це повідомляє Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ).
“ЦАХАЛ завдає ударів по цілям “Хезболли” в Лівані, щоб знищити терористичний потенціал та інфраструктуру “Хезболли”, — йдеться у повідомленні.
Військові нагадали, що бойовики “Хезболли” перетворили південну частину Лівану на зону бойових дій. Вони використовують у якості зброї будинки мирних жителів, риють під ними тунелі та використовують цивільних як живий щит.
“ЦАХАЛ прагне забезпечити безпеку на півночі Ізраїлю, щоб жителі могли повернутися до своїх будинків, а також досягти всіх цілей війни”, — уточнило військове командування Ізраїлю.
Також в іншому повідомленні в Армії оборони Ізраїлю розповіли, що на початку тижня на кордоні з Ліваном було ліквідовано двох бойовиків “Хезболли”, які встановили там вибухові пристрої. По терористах удару завдали авіація та артилерія.
Портал Sky News зазначає, що вибухи, серед іншого, пролунали й у Бейруті. У цей момент із посланням виступав лідер “Хезболли” Хасан Насралла.
У промові він пообіцяв помститися Ізраїлю за недавні вибухи пейджерів та інших засобів зв’язку в Лівані.
“Це можна назвати оголошенням війни. Ми отримали дуже сильний удар, але це стан війни. Завдяки цьому досвіду та його урокам ми станемо сильнішими та могутнішими. Ліванський фронт не зупиниться, доки не закінчиться війна в Газі”, – сказав Насралла.
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