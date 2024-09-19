Про це повідомляє Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ).

“ЦАХАЛ завдає ударів по цілям “Хезболли” в Лівані, щоб знищити терористичний потенціал та інфраструктуру “Хезболли”, — йдеться у повідомленні.

Військові нагадали, що бойовики “Хезболли” перетворили південну частину Лівану на зону бойових дій. Вони використовують у якості зброї будинки мирних жителів, риють під ними тунелі та використовують цивільних як живий щит.

“ЦАХАЛ прагне забезпечити безпеку на півночі Ізраїлю, щоб жителі могли повернутися до своїх будинків, а також досягти всіх цілей війни”, — уточнило військове командування Ізраїлю.

Також в іншому повідомленні в Армії оборони Ізраїлю розповіли, що на початку тижня на кордоні з Ліваном було ліквідовано двох бойовиків “Хезболли”, які встановили там вибухові пристрої. По терористах удару завдали авіація та артилерія.

Портал Sky News зазначає, що вибухи, серед іншого, пролунали й у Бейруті. У цей момент із посланням виступав лідер “Хезболли” Хасан Насралла.

У промові він пообіцяв помститися Ізраїлю за недавні вибухи пейджерів та інших засобів зв’язку в Лівані.