Про це повідомляє Times of Israel.

“Удар відплати був завершений, і його цілі були досягнуті. Тепер Ізраїль має більшу свободу дій в Ірані. Іран двічі вдарив по Ізраїлю…і заплатив за це ціну”, – сказав Хагарі на пресконференції.

Крім того, речник ізраїльської армії додав, що за потреби Ізраїль може визначити додаткові цілі в Ірані та вразити їх: “Якщо режим в Ірані припуститься помилки, почавши новий раунд ескалації – ми будемо зобов’язані відповісти”.

“Ізраїль завдав свого довгоочікуваного удару у відповідь проти Ірану рано сьогодні вранці, через кілька тижнів після того, як Ісламська Республіка обстріляла країну масованими балістичними ракетами, при цьому військові заявили, що “точні удари” ізраїльських ВПС були націлені на стратегічні військові об’єкти, зокрема безпілотники та балістичні ракетні та пускові майданчики, а також батареї ППО”, – йдеться в англомовній версії видання.

Зазначається, що Іран підтвердив те, що атака була спрямована на військові об’єкти в столиці Тегерані та інших частинах країни, але заявив, що вона завдала “обмеженої шкоди” і що системи протиповітряної оборони успішно протистояли більшій частині атак — однак це твердження відкидають в Ізраїлі.