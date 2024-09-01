Про це пише Israel Defense Forces.

Серед шістьох знайдених мертвими заручників був американський громадянин Герш Голдберг-Полін, який загинув під час нападу ХАМАСу, рятуючи інших. Йому було 23 роки, і він мріяв подорожувати світом.

“ЦАХАЛ виявив кілька тіл під час бойових дій в Cекторі Газа. Наразі війська все ще діють у цьому районі та проводять процес вилучення та ідентифікації тіл, який займе кілька годин”, — йдеться у заяві.

Президент США Джо Байден підтвердив цю інформацію та зустрівся з батьками Гершa.

“Не сумнівайтеся, лідери ХАМАСу заплатять за ці злочини. І ми будемо продовжувати працювати цілодобово над укладенням угоди, яка забезпечить звільнення решти заручників”, — зазначив глава США.

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