Армія оборони Ізраїлю повідомила про виявлення тіл заручників, викрадених ХАМАС під час бою в Секторі Гази 7 жовтня 2023 року.

Про це пише Israel Defense Forces.

Серед шістьох знайдених мертвими заручників був американський громадянин Герш Голдберг-Полін, який загинув під час нападу ХАМАСу, рятуючи інших. Йому було 23 роки, і він мріяв подорожувати світом.

“ЦАХАЛ виявив кілька тіл під час бойових дій в Cекторі Газа. Наразі війська все ще діють у цьому районі та проводять процес вилучення та ідентифікації тіл, який займе кілька годин”, — йдеться у заяві.

Президент США Джо Байден підтвердив цю інформацію та зустрівся з батьками Гершa.

“Не сумнівайтеся, лідери ХАМАСу заплатять за ці злочини. І ми будемо продовжувати працювати цілодобово над укладенням угоди, яка забезпечить звільнення решти заручників”, — зазначив глава США.