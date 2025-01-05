Малійські повстанці стверджують, що армія країни та російські бійці “Вагнера” вбили на минулому тижні дев'ять мирних жителів під час нападу на автомобіль. Серед загиблих є діти та жінки.

Про це пише Reuters.

Зазначається, що автомобіль прямував з міста Ніоно до табору біженців у Мавританії в четвер, коли потрапила під обстріл.

За словами речника коаліції груп туарегів, які борються за незалежну батьківщину на півночі Малі, напад здійснили збройні сили Малі та їхні союзники з російської приватної військової групи “Вагнер”.

В окремій заяві очільник одного з найбільших угруповань туарегів закликав провести розслідування, й уточнив, що малійські війська не стоять за кровопролиттям.

Наразі малійська армія не відповіла на запит Reuters з проханнями прокоментувати ситуацію. З представниками ПВК “Вагнер” також не вдалося одразу зв’язатися.

Як пише видання, бійці “Вагнера” перебували в Малі відтоді, як армія захопила владу в результаті двох державних переворотів у 2020 і 2021 роках і вигнала звідти французькі війська й війська ООН. Вагнерівці підтримували малійські сили в їх битві з ісламістськими повстанцями та повстанцями-туарегами.

У грудні Human Rights Watch заявила, що збройні сили Малі, за підтримки вагнерівців, скоїли злочини проти цивільного населення, порушуючи закони війни.