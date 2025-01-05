Про це пише Reuters.
Зазначається, що автомобіль прямував з міста Ніоно до табору біженців у Мавританії в четвер, коли потрапила під обстріл.
За словами речника коаліції груп туарегів, які борються за незалежну батьківщину на півночі Малі, напад здійснили збройні сили Малі та їхні союзники з російської приватної військової групи “Вагнер”.
В окремій заяві очільник одного з найбільших угруповань туарегів закликав провести розслідування, й уточнив, що малійські війська не стоять за кровопролиттям.
Наразі малійська армія не відповіла на запит Reuters з проханнями прокоментувати ситуацію. З представниками ПВК “Вагнер” також не вдалося одразу зв’язатися.
Як пише видання, бійці “Вагнера” перебували в Малі відтоді, як армія захопила владу в результаті двох державних переворотів у 2020 і 2021 роках і вигнала звідти французькі війська й війська ООН. Вагнерівці підтримували малійські сили в їх битві з ісламістськими повстанцями та повстанцями-туарегами.
У грудні Human Rights Watch заявила, що збройні сили Малі, за підтримки вагнерівців, скоїли злочини проти цивільного населення, порушуючи закони війни.
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