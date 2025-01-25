Рятувальники ліквідували пожежу на площі 200 квадратних метрів. Є пошкодження приватних та багатоквартирних житлових будинків.

Про це повідомили в Держслужбі з надзвичайних ситуацій.

За інформацією ДСНС, вночі ворог атакував Черкаську область ударними БПЛА . Цілив по критичній інфраструктурі

Рятувальники ліквідували пожежу на площі 200 квадратних метрів. Минулося без постраждалих, однак є пошкодження приватних та багатоквартирних житлових будинків. Наразі знеструмлено частину абонентів, зокрема в обласному центрі.

Рятувальники ліквідували пожежу на площі 200 квадратних метрів. Є пошкодження приватних та багатоквартирних житлових будинків.