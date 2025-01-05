Про це повідомив начальник Чернігівської ОВА В’ячеслав Чаус.
За його словами, увечері 4 січня росіяни скинули 4 КАБи на прикордонне місто Семенівка. Цілили у центральну частину, по житловому масиву.
Станом на 23:00 попередньо відомо про 7 поранених, їм надають необхідну допомогу. Пошуково-рятувальні роботи тривають. На місці події працюють всі необхідні спеціальні служби.
Пошкоджень зазнали адмінбудівля, лікарня, кафе, житлові будинки й автомобілі мирних громадян.
Нагадаємо, що внаслідок російської атаки КАБами на Семенівку 3 січня були пошкоджені п’ять приватних будинків.
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