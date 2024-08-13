Уночі 13 серпня російські окупанти атакували об’єкти критичної інфраструктури у місті Суми – одна людина дістала поранення, на місцях працюють відповідні служби.

Про це повідомили у Сумській обласній військовій адміністрації.

“13 серпня ворог наніс ракетно-авіаційний удар по об’єктам інфраструктури міста Суми. На місці працюють всі необхідні служби. Проводяться аварійно-відновлювальні роботи”, — йдеться у повідомленні.

Трохи пізніше в ОВА додали, що у результаті російського удару одна людина дістала поранення, частина міста залишилася без електроенергії та газопостачання.

Також пошкоджено лінію електромережі, газопровід, будівлю лікарні, кілька автомобілів.