Про це повідомили у Сумській обласній військовій адміністрації.
“13 серпня ворог наніс ракетно-авіаційний удар по об’єктам інфраструктури міста Суми. На місці працюють всі необхідні служби. Проводяться аварійно-відновлювальні роботи”, — йдеться у повідомленні.
Трохи пізніше в ОВА додали, що у результаті російського удару одна людина дістала поранення, частина міста залишилася без електроенергії та газопостачання.
Також пошкоджено лінію електромережі, газопровід, будівлю лікарні, кілька автомобілів.
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