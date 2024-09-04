Про це повідомив голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул.

За інформацією голови Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака, у місті пошкоджений готель.

Відомо про пʼятеро поранених, серед них — 10-річна дівчинка.

“Зранку було гучно у Кривому Розі. Постраждали пʼятеро людей: жінки 62, 83 і 84 років, 70-річний чоловік. А ще — 10-річна дівчинка. Дитина у лікарні. Решта оговтуватиметься вдома”, — написав він.