Про це повідомив голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул.
За інформацією голови Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака, у місті пошкоджений готель.
Відомо про пʼятеро поранених, серед них — 10-річна дівчинка.
“Зранку було гучно у Кривому Розі. Постраждали пʼятеро людей: жінки 62, 83 і 84 років, 70-річний чоловік. А ще — 10-річна дівчинка. Дитина у лікарні. Решта оговтуватиметься вдома”, — написав він.
- Російська армія вдарила по Львову: відомо про загиблих, серед постраждалих — діти
- Ракетний удар по Полтаві: у ДСНС заявили про 50 загиблих і 271 пораненого
- У Сумах росіяни вдарили КАБом по університету