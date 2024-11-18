Про це йдеться в заяві Повітряних сил.
“Об 11.57 ворог атакував Одесу балістичною ракетою “Іскандер-М”, яку було збито протиповітряною обороною. На жаль, збита ворожа ракета упала в житловий сектор Приморського району міста і спричинила багато горя. Є загиблі та поранені. Висловлюємо співчуття рідним та близьким”, — йдеться в повідомленні.
Об 11:45 на підльоті до Одеси сили ППО також збили російський БпЛА “Орлан-10”, який, імовірно, був направлений, для здійснення повітряної розвідки.
“Ворог підступний та безжальний… Одеса постійно під прицілом окупантів — терористи навмисно завдають ударів ракетами різних типів та ударними БпЛА по густонаселених містах, знаючи що будуть жертви серед цивільного населення. Закликаємо усіх громадян не ігнорувати повітряну тривогу, швидко реагувати на попередження. Бережіть себе та своїх рідних”,— додали там.
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