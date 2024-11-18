Ворог атакував Одесу балістичною ракетою "Іскандер-М", яку вдалося збити за допомогою протиповітряної оборони. Однак збита ракета впала на житловий сектор Приморського району, спричинивши численні жертви серед цивільного населення.

Про це йдеться в заяві Повітряних сил.

“Об 11.57 ворог атакував Одесу балістичною ракетою “Іскандер-М”, яку було збито протиповітряною обороною. На жаль, збита ворожа ракета упала в житловий сектор Приморського району міста і спричинила багато горя. Є загиблі та поранені. Висловлюємо співчуття рідним та близьким”, — йдеться в повідомленні.

Об 11:45 на підльоті до Одеси сили ППО також збили російський БпЛА “Орлан-10”, який, імовірно, був направлений, для здійснення повітряної розвідки.