Про це повідомив голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.
“Російські терористи здійснили ракетну атаку на середмістя Одеси. Є постраждалі”, — йдеться у повідомленні.
Точна кількість постраждалих наразі не уточнена.
Окрім того, ракетна атака призвела до пошкодження цивільної інфраструктури, зокрема житлових будинків в Одесі.
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