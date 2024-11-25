Російські окупанти атакували середмістя Одеси ракетами, внаслідок чого постраждали люди.

Про це повідомив голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

“Російські терористи здійснили ракетну атаку на середмістя Одеси. Є постраждалі”, — йдеться у повідомленні.

Точна кількість постраждалих наразі не уточнена.

Окрім того, ракетна атака призвела до пошкодження цивільної інфраструктури, зокрема житлових будинків в Одесі.