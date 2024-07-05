Про це повідомила пресслужба Донецької обласної прокуратури.
За даними правоохоронців, внаслідок влучання одного із засобів ураження поряд із будівлею сільської ради постраждали співробітники установи.
Жертвою атаки стала 32-річна жінка — вона померла від важких поранень.
Ще 14 співробітників сільради отримали поранення. При цьому в прокуратурі зазначили, що наслідки удару ще встановлюються, тому кількість постраждалих може збільшитися.
“За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 438 КК України)”, — йдеться у повідомленні.
- Армія РФ вдарила по припортовій інфраструктурі Одещини
- Росіяни двічі вдарили по Новогродівці на Донеччині, серед поранених — четверо дітей
- Дрони атакували підстанцію біля ЗАЕС: відомо про 8 поранених, — МАГАТЕ