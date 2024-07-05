Сьогодні, 5 липня, російська армія вдарила по центру села Комар Волноваського району.

Про це повідомила пресслужба Донецької обласної прокуратури.

За даними правоохоронців, внаслідок влучання одного із засобів ураження поряд із будівлею сільської ради постраждали співробітники установи.

Жертвою атаки стала 32-річна жінка — вона померла від важких поранень.

Ще 14 співробітників сільради отримали поранення. При цьому в прокуратурі зазначили, що наслідки удару ще встановлюються, тому кількість постраждалих може збільшитися.

“За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 438 КК України)”, — йдеться у повідомленні.