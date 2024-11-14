Про це повідомив міський голова Одеси Геннадій Труханов.
“Через ворожу атаку пошкоджено магістральний трубопровід теплопостачання”, — йдеться у повідомленні.
Труханов додав, що вимушено було припинено роботу однієї із котелень міста.
Мер також зауважив, що в місті продовжує працювати протиповітряна оборона, а також існує загроза нових ударів.
Раніше Труханов повідомляв, що в бік міста рухається дві групи БпЛА.
За словами голова Офісу президента Андрія Єрмака, армія агресора вдарила по житловому будинку.
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