В Одесі внаслідок атаки російських окупантів зазнав пошкоджень магістральний трубопровід теплопостачання, що призвело до тимчасової зупинки роботи однієї з котелень міста.

Про це повідомив міський голова Одеси Геннадій Труханов.

“Через ворожу атаку пошкоджено магістральний трубопровід теплопостачання”, — йдеться у повідомленні.

Труханов додав, що вимушено було припинено роботу однієї із котелень міста.

Мер також зауважив, що в місті продовжує працювати протиповітряна оборона, а також існує загроза нових ударів.

Раніше Труханов повідомляв, що в бік міста рухається дві групи БпЛА.

За словами голова Офісу президента Андрія Єрмака, армія агресора вдарила по житловому будинку.