Про це повідомили в Офісі генерального прокурора.
Зазначається, що о 19:40 окупанти атакували безпілотником 9-поверховий будинок. За попередніми даними, постраждало 5 людей.
“Прокурори у взаємодії з іншими правоохоронцями документують наслідки обстрілу”, — йдеться у повідомленні.
За фактом цієї атаки окружна прокуратура міста Суми ініціювала досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).
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