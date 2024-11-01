У місті Суми російські окупанти атакували житловий квартал безпілотником, внаслідок чого постраждало п’ять осіб.

Про це повідомили в Офісі генерального прокурора.

Зазначається, що о 19:40 окупанти атакували безпілотником 9-поверховий будинок. За попередніми даними, постраждало 5 людей.

“Прокурори у взаємодії з іншими правоохоронцями документують наслідки обстрілу”, — йдеться у повідомленні.

За фактом цієї атаки окружна прокуратура міста Суми ініціювала досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).