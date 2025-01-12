12 січня 2025 року після 15:00 російська армія атакувала безпілотником Дніпровський район Херсона.

Про це повідомив керівник Херсонської МВА Роман Мрочко.

За його словами, після 15.00 ворог з дрона атакував Дніпровський район.

Внаслідок цього постраждали двоє людей. Чоловік 1968 та жінка 1976 р.н. отримали мінно-вибухову травму. Зараз вони у лікарні. Триває дообстеження.

Раніше керівник МВА повідомляв, що внаслідок обстрілу армією РФ Дніпровського району Херсона частково знеструмлені близько 22 900 точок обліку. Також пошкоджені тепломережі. Без опалення близько 20 багатоквартирних будинків.