Про це повідомив керівник Херсонської МВА Роман Мрочко.
За його словами, після 15.00 ворог з дрона атакував Дніпровський район.
Внаслідок цього постраждали двоє людей. Чоловік 1968 та жінка 1976 р.н. отримали мінно-вибухову травму. Зараз вони у лікарні. Триває дообстеження.
Раніше керівник МВА повідомляв, що внаслідок обстрілу армією РФ Дніпровського району Херсона частково знеструмлені близько 22 900 точок обліку. Також пошкоджені тепломережі. Без опалення близько 20 багатоквартирних будинків.
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