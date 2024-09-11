Про це у Телеграмі повідомив начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко.

«Ушпиталено двох постраждалих внаслідок недавнього ворожого обстрілу Херсона», – йдеться у повідомленні.

За словами Мрочка, жінка 1980 р. н. отримала вибухову травму та уламкове поранення передпліччя.

Окрім того, у 31-річного чоловіка вибухова та відкрита черепно-мозкова травми, забій головного мозку, а також уламкові поранення.

Мрочко уточнив, що на момент атаки росіян вони були на вулиці.

Раніше начальник Херсонської МВА повідомив, що армія РФ періодично завдає ударів по Херсону. Зокрема, низка вибухів пролунала у Дніпровському районі.