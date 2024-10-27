Про це повідомив очільник Херсонської МВА Роман Мрочко.

За його словами, внаслідок ворожого обстрілу чоловік 1976 р.н. отримав вибухову та закриту черепно-мозкову травми, контузію, уламкові поранення. В момент удару з боку російських окупаційних військ потерпілий був на вулиці.

Також близько 13.00 внаслідок ворожого обстрілу Комишан постраждала 62-річна жінка. Її ушпиталили з вибуховою та закритою черепно-мозковою травмами, контузією, переломом шийки стегна. На момент атаки рашистів потерпіла також була на вулиці.

Ще раніше Мрочко написав, що до однієї з херсонських лікарень доправлено постраждалого внаслідок недавнього ворожого обстрілу Комишан. 62-річний чоловік отримав мінно-вибухову та закриту черепно-мозкову травми, уламкові поранення.