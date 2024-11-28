Внаслідок ракетної атаки російських військ на Одещину пошкоджено шість приватних будинків, є постраждалі.

Про це повідомив глава ОВА Олег Кіпер.

“Внаслідок атаки в Одеському районі є пошкодження шести житлових приватних будинків. Постраждала одна людина”, — йдеться у повідомленні.

Унаслідок падіння уламків ракети в області сталося загоряння сухої трави, яке ліквідувалося самостійно без залучення підрозділів ДСНС.

Також в Одесі виникло загоряння гаражного приміщення, наразі рятувальники працюють над ліквідацією наслідків.

Згодом глава ОВА повідомив, що внаслідок російської атаки постраждали двоє осіб: 16-річний хлопець та 90-річна жінка. У них діагностували садна та різані рани. Постраждалим надали медичну допомогу на місці, госпіталізація не знадобилася.