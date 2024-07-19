Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора у Facebook.
За даними слідства, 19 липня 2024 року близько 16:00 ворог з артилерії обстріляв цивільну інфраструктуру Великописарівської громади Охтирського району на Сумщині.
Внаслідок атаки окупантів загинула 62-річна жінка, а її 66-річний чоловік отримав поранення.
“Прокурори у взаємодії з іншими правоохоронцями документують наслідки обстрілів. У подальшому матеріали кримінального провадження будуть передані до Управління СБУ в Сумській області”, – додають в прокуратурі.
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