У п'ятницю, 19 липня, окупанти з артилерії обстріляли прикордоння Сумщини. Внаслідок атаки загинула жінка та отримав поранення чоловік.

Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора у Facebook.

За даними слідства, 19 липня 2024 року близько 16:00 ворог з артилерії обстріляв цивільну інфраструктуру Великописарівської громади Охтирського району на Сумщині.

Внаслідок атаки окупантів загинула 62-річна жінка, а її 66-річний чоловік отримав поранення.

“Прокурори у взаємодії з іншими правоохоронцями документують наслідки обстрілів. У подальшому матеріали кримінального провадження будуть передані до Управління СБУ в Сумській області”, – додають в прокуратурі.