Про це йдеться у повідомленні DeepState.
Зокрема, ворог досяг успіху у Великій Новосілці, Новоандріївці, біля Часового Яру, Янтарного, Петропавлівки, Ясенового, Котлиного, Воздвиженки та Баранівки.
Генеральний штаб Збройних сил України раніше повідомив, що протягом 22 січня на фронті відбулося 103 бойових зіткнення, з яких 55 – на Покровському напрямку.
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