За даними аналітичного проєкту DeepState, російські війська окупували село Нововасилівка в Донецькій області та здійснили просування поблизу кількох інших населених пунктів.

Про це йдеться у повідомленні DeepState.

Зокрема, ворог досяг успіху у Великій Новосілці, Новоандріївці, біля Часового Яру, Янтарного, Петропавлівки, Ясенового, Котлиного, Воздвиженки та Баранівки.

Генеральний штаб Збройних сил України раніше повідомив, що протягом 22 січня на фронті відбулося 103 бойових зіткнення, з яких 55 – на Покровському напрямку.