Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ, а також очільники Харківської та Полтавської ОВА.
За останнім повідомленням Полтавської ОВА, ворожі війська влучили в житловий будинок у Полтаві. Зараз на місці працюють рятувальники, екстрені служби. Трохи раніше в ОВА проінформували про пошкодження внаслідок атаки енергетичної інфраструктури в Миргородському районі.
“Без світла залишилися 164 побутових та один юридичний споживач. Фахівці вже працюють над відновленням електропостачання”, — йдеться у повідомленні.
За даними голова Харківської ОДА Олега Синєгубова, зафіксовано ворожі влучання в Харківському та Берестинському районах. Інформацію про руйнування та постраждалих перевіряють профільні служби.
Мер Харкова Ігор Терехов повідомив про влучання в Харкові попередньо в Холодногірському районі, у межах житлової забудови.
“Внаслідок влучання “Шахеда” по Холодногірському району один приватний будинок частково зруйнований. Пожежу, яка виникла через приліт, загасили. За попередньою інформацією, постраждали ще 16 приватних будинків”, — написав Терехов.
За його даними, внаслідок сьогоднішньої атаки загинула 60-річна жінка, ще четверо осіб — чоловік 38 років, жінки 64, 60, 77 років — дістали поранення.
У зв’язку з ракетною атакою Укренерго повідомило про застосування аварійних відключень у Харківській, Сумській, Полтавській, Донецькій, Дніпропетровській, Запорізькій, Кіровоградській областях.
- Понад 10 ударів: вночі росіяни масовано атакували Запоріжжя безпілотниками (фото, відео)
- Україна завдає ударів по РФ дронами з 250-кілограмовими авіабомбами
- Росіяни атакували Одесу ракетами