Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ, а також очільники Харківської та Полтавської ОВА.

За останнім повідомленням Полтавської ОВА, ворожі війська влучили в житловий будинок у Полтаві. Зараз на місці працюють рятувальники, екстрені служби. Трохи раніше в ОВА проінформували про пошкодження внаслідок атаки енергетичної інфраструктури в Миргородському районі.

“Без світла залишилися 164 побутових та один юридичний споживач. Фахівці вже працюють над відновленням електропостачання”,йдеться у повідомленні.

За даними голова Харківської ОДА Олега Синєгубова, зафіксовано ворожі влучання в Харківському та Берестинському районах. Інформацію про руйнування та постраждалих перевіряють профільні служби.

Мер Харкова Ігор Терехов повідомив про влучання в Харкові попередньо в Холодногірському районі, у межах житлової забудови.

“Внаслідок влучання “Шахеда” по Холодногірському району один приватний будинок частково зруйнований. Пожежу, яка виникла через приліт, загасили. За попередньою інформацією, постраждали ще 16 приватних будинків”, написав Терехов.

За його даними, внаслідок сьогоднішньої атаки загинула 60-річна жінка, ще четверо осіб чоловік 38 років, жінки 64, 60, 77 років дістали поранення.

У зв’язку з ракетною атакою Укренерго повідомило про застосування аварійних відключень у Харківській, Сумській, Полтавській, Донецькій, Дніпропетровській, Запорізькій, Кіровоградській областях.