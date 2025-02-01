На світанку суботи, 1 лютого, у багатьох регіонах України пролунала повітряна тривога через пуски росіянами ракет та кількох груп ударних безпілотників. У семи областях у зв'язку з ракетною атакою “Укренерго” запровадило аварійні відключення.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ, а також очільники Харківської та Полтавської ОВА.

За останнім повідомленням Полтавської ОВА, ворожі війська влучили в житловий будинок у Полтаві. Зараз на місці працюють рятувальники, екстрені служби. Трохи раніше в ОВА проінформували про пошкодження внаслідок атаки енергетичної інфраструктури в Миргородському районі.

“Без світла залишилися 164 побутових та один юридичний споживач. Фахівці вже працюють над відновленням електропостачання”, — йдеться у повідомленні.

За даними голова Харківської ОДА Олега Синєгубова, зафіксовано ворожі влучання в Харківському та Берестинському районах. Інформацію про руйнування та постраждалих перевіряють профільні служби.

Мер Харкова Ігор Терехов повідомив про влучання в Харкові попередньо в Холодногірському районі, у межах житлової забудови.

“Внаслідок влучання “Шахеда” по Холодногірському району один приватний будинок частково зруйнований. Пожежу, яка виникла через приліт, загасили. За попередньою інформацією, постраждали ще 16 приватних будинків”, — написав Терехов.

За його даними, внаслідок сьогоднішньої атаки загинула 60-річна жінка, ще четверо осіб — чоловік 38 років, жінки 64, 60, 77 років — дістали поранення.

У зв’язку з ракетною атакою Укренерго повідомило про застосування аварійних відключень у Харківській, Сумській, Полтавській, Донецькій, Дніпропетровській, Запорізькій, Кіровоградській областях.