Російське військо побудувало ще одну, вже п'яту за рахунком понтонну переправу через річку Сейм у Курській області.

Про це свідчать супутникові знімки від 26 серпня, які опублікувала російська служба “Радіо Свобода”.

Зазначається, що переправу зведено в селі Зване, за два кілометри вниз за течією річки Сейм від стаціонарного моста, який раніше було пошкоджено обстрілами з боку ЗСУ.

Видання нагадує, що раніше такі ж переправи через річку Сейм армія РФ побудувала в селі Кариж, між Званим і селищем Глушкове, а також на схід від Глушкового.

Раніше Сили спецоперацій ЗСУ показували, як нищать мости та понтони росіян у Курській області.