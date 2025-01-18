У неділю, 18 січня, російські війська завдали удару балістичними ракетами по середмістю Запоріжжя. Внаслідок ворожої атаки отримали поранення щонайменше шестеро людей, а один з інфраструктурних об'єктів зазнав значних пошкоджень.

Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

За його словами, ракети влучили в адміністративну будівлю одного з промислових об’єктів, що призвело до часткового руйнування споруди.

Крім того, пошкоджені житлові будинки та приватний транспорт, які розташовані поблизу місця удару.

За останньою інформацією, кількість постраждалих внаслідок ворожого удару по Запоріжжю збільшилась з двох до шести осіб. Одна жінка перебуває у важкому стані. Ще двоє жінок та троє чоловіків у стані середньої тяжкості. Усі постраждалі у лікарні. Медики надають необхідну допомогу.

Загалом впродовж доби окупанти завдали 241 удар по дев’яти населених пунктах Запорізької області. Надійшло 9 повідомлень про руйнування житлових будинків та об’єктів інфраструктури.

Нагадаємо, сьогодні вранці російські війська атакували Київ балістичними ракетами. Внаслідок атаки пошкоджено скляні елементи входу на станцію метро “Лукʼянівська”, також зафіксовано прорив трубопроводу водопостачання у Шевченківському районі, через що у деяких киян зникла вода. Повідомляється про чотирьох загиблих та трьох поранених.