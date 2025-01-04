Про це повідомив голова Днапропетровської ОВА Сергій Лисак.
За його словами, протягом дня росіяни били по Нікопольщині з десяток разів. Накривали район з важкої артилерії. Застосували дрони-камікадзе.
Гучно було у самому Нікополі, Марганецькій та Мирівській громадах.
На жаль, є постраждалі: 71-річного чоловіка госпіталізували. Він у стані середньої тяжкості. Жінки 61 та 68 – на амбулаторному лікуванні.
Пошкоджені 17 приватних будинків і 5 господарських споруд. Понівечені інфраструктура, автобус та 4 легковики, газогін.
Завдали окупанти збитків і промисловому та комунальному підприємствах.
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