За день агресор атакував Нікопольщину з десяток разів. Накривав район з важкої артилерії. Застосував дрони-камікадзе.

Про це повідомив голова Днапропетровської ОВА Сергій Лисак.

За його словами, протягом дня росіяни били по Нікопольщині з десяток разів. Накривали район з важкої артилерії. Застосували дрони-камікадзе.

Гучно було у самому Нікополі, Марганецькій та Мирівській громадах.

На жаль, є постраждалі: 71-річного чоловіка госпіталізували. Він у стані середньої тяжкості. Жінки 61 та 68 – на амбулаторному лікуванні.



Пошкоджені 17 приватних будинків і 5 господарських споруд. Понівечені інфраструктура, автобус та 4 легковики, газогін.

Завдали окупанти збитків і промисловому та комунальному підприємствах.