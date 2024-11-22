Головною метою російських військових на найближчі місяці залишається захоплення повного контролю над територіями Донецької та Луганської областей.

Про це заявив заступник начальника Головного управління розвідки МОУ Вадим Скібіцький у коментарі журналістам.

Він зазначив, що Росія на осінньо-зимовий період зберігає стратегічну задачу досягнення адміністративних кордонів Донбасу.

“Стратегічне завдання не змінилося… Узимку буде три роки так званої СВО. Завдання СВО було яке? ‘Звільнення’ Донецької й Луганської областей. Так, коригуються плани, але ця мета нікуди не поділася. А стратегічна мета – повний контроль території України”, – зазначив представник розвідки.

Скібіцький також додав, що російські війська намагаються підтримувати активність на полі бою за рахунок перекидання оперативних резервів.

“Вони можуть робити перегрупування з одного району бойових дій на інший. Раз – і перекинули у Курську область, зараз інші переміщення йдуть, і це впливає. Вони підтягують оперативні резерви, які можуть використовувати на будь-якому напрямку. Їхнє завдання зараз – підтримувати темп наступу”, – пояснив він.

Крім того, на окупованих територіях України Росія проводить примусовий призов місцевих жителів до своїх військових формувань, що є порушенням міжнародних норм. Ці мобілізовані особи використовуються у бойових діях, що викликає особливе занепокоєння міжнародної спільноти.