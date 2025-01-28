Російсько-окупаційні війська на сході України, зокрема поблизу Горлівки та Курахового, використовують цивільне населення як "живий щит".

Як повідомляє Центр національного спротиву, окупанти розміщують військову техніку та особовий склад у безпосередній близькості до цивільних об’єктів, таких як школи, лікарні та житлові будинки.

Зокрема, у густонаселених районах розташовуються засоби протиповітряної оборони (ППО) та маневрені групи радіоелектронної боротьби (РЕБ). Подібні дії створюють серйозну небезпеку для мирного населення, оскільки можуть провокувати обстріли, що призводять до руйнування інфраструктури та загибелі цивільних.

Ця тактика використання цивільних об’єктів як прикриття є грубим порушенням норм міжнародного гуманітарного права.