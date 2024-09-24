Армія РФ скинула авіабомбу на пекарню в Харкові

24 вересня окупанти скинули авіабомбу ФАБ-500 на цивільну хлібопекарню в Харкові.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

“Ворог також завдав удару по цивільному хлібопекарському підприємству в Харкові”, — йдеться у повідомленні.

Він зазначив, що внаслідок атаки одна людина загинула. Вісім постраждали.

За словами Синєгубова, обстріл здійснено авіабомбою ФАБ-500.