Армія РФ скинула авіабомбу на пекарню в Харкові

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.
“Ворог також завдав удару по цивільному хлібопекарському підприємству в Харкові”, — йдеться у повідомленні.
Він зазначив, що внаслідок атаки одна людина загинула. Вісім постраждали.
За словами Синєгубова, обстріл здійснено авіабомбою ФАБ-500.
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