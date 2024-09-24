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Армія РФ скинула авіабомбу на пекарню в Харкові

24 вересня окупанти скинули авіабомбу ФАБ-500 на цивільну хлібопекарню в Харкові.

Вівторок, 24 вересня 2024, 19:12

Рятувальники на місці обстрілу пекарні в Харкові

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

“Ворог також завдав удару по цивільному хлібопекарському підприємству в Харкові”, — йдеться у повідомленні.

Він зазначив, що внаслідок атаки одна людина загинула. Вісім постраждали.

За словами Синєгубова, обстріл здійснено авіабомбою ФАБ-500.

Теги: Війна в Україні, російський удар, Харків

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