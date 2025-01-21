Про це повідомив президент України Володимир Зеленський на Всесвітньому економічному форумі в Давосі.
“На сьогодні 608 тисяч російських військ знаходиться на території України. Це в три рази угруповування більше, ніж те, що на початку 2022 року йшло на нас. І тому коли кажуть, що є достатньо допомоги – порівняйте, що було тоді і що відбувається зараз”, – повідомив він.
За словами президента, на початку вторгнення допомога з боку США складала 90%. Сьогодні ж ситуація змінилась: приблизно 40% озброєння української армії є вітчизняного виробництва, ще близько 40% забезпечує Америка, а решту — Європа.
“Це велика різниця. І коли кажуть, як ми тримаємося, – ми тримаємося за рахунок серйозного зростання вітчизняного виробництва і зростання виробництва в Європі і також зростання виробництва в США. Але цього недостатньо, тому що ми зростали в рази. Європа так не зростала”, – підкреслив Зеленський.
Зеленський наголосив, що Росія також значно наростила виробництво озброєння. За його словами, на території РФ наразі працює близько 30 військових заводів, тоді як у Європі їх 45, але Росія виробляє майже вдвічі більше.
“Він вкладає все в це. А Європа недовкладає, хоча можливості технічні у Європи більші. І коли не буде сильних гарантій безпеки, об’єми будуть знижуватись, нам прийдеться розраховувати тільки на себе і на Європу, і цього замало”, – зауважив президент України.
Президент підкреслив, що для ефективної протидії Росії необхідна єдність Європи та США.
“Як ви вважаєте, якщо не буде сильних гарантій безпеки, якщо Путін повернеться, а він точно повернеться з армією в 10 разів більше, ніж те угруповування на початку 2022 року. Бо воно вже майже в 4,5 раза більше. Для чого він повернеться? Для повної окупації всіх країн, які були республіками в Радянському Союзі, і потім буде робити, як з нашим Кримом, – заходити в країни ЄС, щоб там стояти хоча б трішечки, щоб робити ультиматуми тим чи іншим країнам”, – упевнений Зеленський.
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