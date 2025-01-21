Кількість російських військ на території України на сьогодні становить понад 600 тисяч осіб, що втричі більше, ніж на початку повномасштабного вторгнення.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський на Всесвітньому економічному форумі в Давосі.

“На сьогодні 608 тисяч російських військ знаходиться на території України. Це в три рази угруповування більше, ніж те, що на початку 2022 року йшло на нас. І тому коли кажуть, що є достатньо допомоги – порівняйте, що було тоді і що відбувається зараз”, – повідомив він.

За словами президента, на початку вторгнення допомога з боку США складала 90%. Сьогодні ж ситуація змінилась: приблизно 40% озброєння української армії є вітчизняного виробництва, ще близько 40% забезпечує Америка, а решту — Європа.

“Це велика різниця. І коли кажуть, як ми тримаємося, – ми тримаємося за рахунок серйозного зростання вітчизняного виробництва і зростання виробництва в Європі і також зростання виробництва в США. Але цього недостатньо, тому що ми зростали в рази. Європа так не зростала”, – підкреслив Зеленський.

Зеленський наголосив, що Росія також значно наростила виробництво озброєння. За його словами, на території РФ наразі працює близько 30 військових заводів, тоді як у Європі їх 45, але Росія виробляє майже вдвічі більше.

“Він вкладає все в це. А Європа недовкладає, хоча можливості технічні у Європи більші. І коли не буде сильних гарантій безпеки, об’єми будуть знижуватись, нам прийдеться розраховувати тільки на себе і на Європу, і цього замало”, – зауважив президент України.

Президент підкреслив, що для ефективної протидії Росії необхідна єдність Європи та США.

“Як ви вважаєте, якщо не буде сильних гарантій безпеки, якщо Путін повернеться, а він точно повернеться з армією в 10 разів більше, ніж те угруповування на початку 2022 року. Бо воно вже майже в 4,5 раза більше. Для чого він повернеться? Для повної окупації всіх країн, які були республіками в Радянському Союзі, і потім буде робити, як з нашим Кримом, – заходити в країни ЄС, щоб там стояти хоча б трішечки, щоб робити ультиматуми тим чи іншим країнам”, – упевнений Зеленський.