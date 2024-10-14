Через удар ворожого дрона на Херсонщині загинули двоє людей

Про це повідомляє Херсонська ОВА.

“Через удар російського дрона по цивільній автівці поблизу Гаврилівки постраждали четверо людей. Смертельні травми дістали двоє жінок, яким було 72 та 56 років”, — інформує ОВА.

72-річного чоловіка та 63-річну жінку госпіталізували вибуховими травмами і контузіями.