Про це повідомляє Херсонська ОВА.
“Через удар російського дрона по цивільній автівці поблизу Гаврилівки постраждали четверо людей. Смертельні травми дістали двоє жінок, яким було 72 та 56 років”, — інформує ОВА.
72-річного чоловіка та 63-річну жінку госпіталізували вибуховими травмами і контузіями.
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