Сьогодні в Харкові відбулися два удари по густонаселеному району міста. В одному з місць прильоту з-під завалів будинку врятували двох жінок і дитину.

Про це повідомив міський голова Ігор Терехов.

За його словами, удари прийшлися по приватному сектору. Пошкоджені житлові будинки.

Пізніше Терехов повідомив, що на місці одного з прильотів з-під завалів будинку деблоковано двох жінок та дитину.

“Удари по Харкову були здійснені ФАБ-250. Пошкоджено більше 15 приватних будинків. Чотири людини звернулися до лікарів з гострою реакцією на стрес”, — написав міський голова.