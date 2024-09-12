Про це повідомив міський голова Ігор Терехов.
За його словами, удари прийшлися по приватному сектору. Пошкоджені житлові будинки.
Пізніше Терехов повідомив, що на місці одного з прильотів з-під завалів будинку деблоковано двох жінок та дитину.
“Удари по Харкову були здійснені ФАБ-250. Пошкоджено більше 15 приватних будинків. Чотири людини звернулися до лікарів з гострою реакцією на стрес”, — написав міський голова.
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