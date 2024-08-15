Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.
“Окупанти близько 15:30 вдарили КАБами по цивільному підприємству Купʼянського району. Двоє цивільних, на жаль, загинули”, — написав Синєгубов.
За попередніми даними, постраждав ще один працівник підприємства.
Екстрені служби працюють на місцях влучання, додав очільник ОВА.
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