Харківщина серед лідерів в Україні за кількістю ВПО

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

“Окупанти близько 15:30 вдарили КАБами по цивільному підприємству Купʼянського району.  Двоє цивільних, на жаль, загинули”, написав Синєгубов.

За попередніми даними, постраждав ще один працівник підприємства.

Екстрені служби працюють на місцях влучання, додав очільник ОВА.