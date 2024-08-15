Російські війська завдали удару КАБом по цивільному підприємству в Купʼянському районі Харківщини. Внаслідок удару двоє цивільних загинули, ще один працівник постраждав.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

“Окупанти близько 15:30 вдарили КАБами по цивільному підприємству Купʼянського району. Двоє цивільних, на жаль, загинули”, — написав Синєгубов.

За попередніми даними, постраждав ще один працівник підприємства.

Екстрені служби працюють на місцях влучання, додав очільник ОВА.