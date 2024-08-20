Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Іван Федоров.
Відомо про трьох поранених дітей, одна із них у тяжкому стані.
«Терорист калічить цивільних людей і не зупиниться навіть перед дітьми. Маємо зупинити», — наголосив Федоров.
За даними ОВА, упродовж минулої доби окупанти 376 разів били по 9 населених пунктах Запорізької області.
Війська рф здійснили 4 авіаційні удари по П’ятихатках, Малинівці, Роботиному та Левадному. А 218 БпЛА різної модифікації атакували Гуляйполе, Новоандріївку, Роботине, Малу Токмачку, Левадне та Малинівку.
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