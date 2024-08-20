Російські військові атакували Малокатеринівку Запорізької області. Окупанти влучили прямо в дитяче кафе, є поранені.

Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Іван Федоров.

Відомо про трьох поранених дітей, одна із них у тяжкому стані.

«Терорист калічить цивільних людей і не зупиниться навіть перед дітьми. Маємо зупинити», — наголосив Федоров.

За даними ОВА, упродовж минулої доби окупанти 376 разів били по 9 населених пунктах Запорізької області.

Війська рф здійснили 4 авіаційні удари по П’ятихатках, Малинівці, Роботиному та Левадному. А 218 БпЛА різної модифікації атакували Гуляйполе, Новоандріївку, Роботине, Малу Токмачку, Левадне та Малинівку.