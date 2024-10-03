Про це повідомив голова ОВА В’ячеслав Чаус.
Трагедія сталася в Корюківському районі. Автомобіль, що перевозив газ для цивільних осіб, був атакований ворожим безпілотником, що призвело до детонації газових балонів.
За попередньою інформацією, загинули троє людей, серед них – 6-річна дитина. Також є поранені – 4-річний хлопчик, 13-річна дівчинка та двоє чоловіків. Їх усіх доправили до лікарні.
“Двох дітей стабілізували і перевели в Чернігівську обласну дитячу лікарню. Стан тяжкий Чи знали росіяни, куди б’ють? Однозначно знали. Більше того, вони розуміли усі наслідки”, — написав Чаус.
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