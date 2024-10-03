Російська армія атакувала вантажівку зі скрапленим газом у Чернігівській області. Внаслідок атаки є загиблі та постраждалі.

Про це повідомив голова ОВА В’ячеслав Чаус.

Трагедія сталася в Корюківському районі. Автомобіль, що перевозив газ для цивільних осіб, був атакований ворожим безпілотником, що призвело до детонації газових балонів.

За попередньою інформацією, загинули троє людей, серед них – 6-річна дитина. Також є поранені – 4-річний хлопчик, 13-річна дівчинка та двоє чоловіків. Їх усіх доправили до лікарні.