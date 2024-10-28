Про це повідомили у Херсонській обласній прокуратурі.
За даними слідства, обстріл стався 27 жовтня близько 21:20, коли ворог масовано атакував Центральний район міста. У результаті обстрілу було пошкоджено чотири багатоповерхові будинки та кілька приватних житлових споруд.
“За процесуального керівництва Херсонської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1, 2 ст. 438 КК України)”, — зазначили в прокуратурі.
Прокурори та правоохоронці вживають всі можливі заходи для документування воєнних злочинів, вчинених представниками збройних сил РФ.
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