У Херсоні внаслідок вечірнього обстрілу 27 жовтня російськими військовими загинули дві жінки, 50 і 71 років. Ще четверо цивільних, серед яких 13-річний хлопчик, отримали поранення.

Про це повідомили у Херсонській обласній прокуратурі.

За даними слідства, обстріл стався 27 жовтня близько 21:20, коли ворог масовано атакував Центральний район міста. У результаті обстрілу було пошкоджено чотири багатоповерхові будинки та кілька приватних житлових споруд.

“За процесуального керівництва Херсонської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1, 2 ст. 438 КК України)”, — зазначили в прокуратурі.

Прокурори та правоохоронці вживають всі можливі заходи для документування воєнних злочинів, вчинених представниками збройних сил РФ.