Вранці 27 вересня в половині України було оголошено повітряну тривогу через балістичну загрозу з півдня, а незабаром у Кривому Розі пролунав вибух.

Про це йдеться у повідомленні Повітряних сил та очільника Дніпропетровської області Сергія Лисака.

“Загроза застосування балістичного озброєння з півдня, в областях де оголошено повітряну тривогу”, — попередили у пресцентрі Повітряних сил.

О 9.23 Сергій Лисак повідомив про вибух у Кривому Розі, пообіцявши подробиці згодом.

“Кривий Ріг. Вибух. Деталі згодом”, — написав Лисак.

Пізніше він проінформував, що ворог поцілив по адмінбудівлі. Ймовірно, під завалами можуть бути люди.