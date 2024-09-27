Про це йдеться у повідомленні Повітряних сил та очільника Дніпропетровської області Сергія Лисака.
“Загроза застосування балістичного озброєння з півдня, в областях де оголошено повітряну тривогу”, — попередили у пресцентрі Повітряних сил.
О 9.23 Сергій Лисак повідомив про вибух у Кривому Розі, пообіцявши подробиці згодом.
“Кривий Ріг. Вибух. Деталі згодом”, — написав Лисак.
Пізніше він проінформував, що ворог поцілив по адмінбудівлі. Ймовірно, під завалами можуть бути люди.
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