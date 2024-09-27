Вранці 27 вересня в половині України було оголошено повітряну тривогу через балістичну загрозу з півдня, а незабаром у Кривому Розі пролунав вибух.

Про це йдеться у повідомленні Повітряних сил та очільника Дніпропетровської області Сергія Лисака.

“Загроза застосування балістичного озброєння з півдня, в областях де оголошено повітряну тривогу”, — попередили у пресцентрі Повітряних сил.

О 9.23 Сергій Лисак повідомив про вибух у Кривому Розі, пообіцявши подробиці згодом.

“Кривий Ріг. Вибух. Деталі згодом”, — написав Лисак.

Пізніше він проінформував, що ворог поцілив по адмінбудівлі. Ймовірно, під завалами можуть бути люди.

У Нацполіції України повідомили, що війська РФ поцілили по районному поліцейському управлінню. Через влучання є поранені, пошуково-рятувальна операція триває.

“В результаті влучання руйнувань зазнала адміністративна будівля, пошкоджено приватні будинки, розташовані поруч. Зараз поліція та рятувальники працюють на місці події, правоохоронці документують та збирають докази чергового воєнного злочину РФ”, — сказано у дописі.

Наразі відомо, що 45-річний чоловік отримав поранення та госпіталізований. Його стан – середньої тяжкості.

Водночас у ДСНС повідомили, що станом на 10:20 постраждали 3 людини.