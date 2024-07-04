Армія Росії сьогодні, 4 липня, завдала ракетного удару по цивільній припортовій інфраструктурі Одещини. Внаслідок атаки загинула одна людина, ще семеро отримали поранення.

Про це повідомили Сили оборони Півдня.

Вказано, що росіяни завдали удару по припортовій інфраструктурі Одеської області балістичною ракетою. Внаслідок російської атаки було пошкоджено будівлі та інші конструкції портової інфраструктури. На місці удару виникла пожежа, її ліквідували.

Очільник Одеської ОВА Олег Кіпер поінформував, що внаслідок російського удару загинула людина. Також відомо про сімох поранених.

“Пошкоджені портові споруди та адміністративно-побутові приміщення”, — додав він.