Російська армія обстріляла відділення "Нової пошти" в Олексієво-Дружківці, Краматорський район, Донецька область. Відомо, що двоє чоловіків загинули, один отримав поранення.

Про це повідомили у Донецькій обласній прокуратурі.

“24 жовтня 2024 року, близько 16:30, російська армія обстріляла селище Олексієво-Дружківка Краматорського району. Мішенню для ворога став об’єкт цивільної інфраструктури – одне з місцевих поштових відділень”, — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що внаслідок ворожої атаки 19-річний працівник та громадянин 21 року отримали тілесні ушкодження, несумісні з життям.

37-річного чоловіка доставлено до лікарні з мінно-вибуховою травмою, де йому надається медична допомога.

Наразі триває розбір завалів і пошукові роботи. Тип зброї, використаної російськими військами, та кількість постраждалих уточнюються.

Водночас голова ОВА Вадим Філашкін уточнив, що удар прийшовся по відділенню “Нової пошти.