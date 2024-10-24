Про це повідомили у Донецькій обласній прокуратурі.
“24 жовтня 2024 року, близько 16:30, російська армія обстріляла селище Олексієво-Дружківка Краматорського району. Мішенню для ворога став об’єкт цивільної інфраструктури – одне з місцевих поштових відділень”, — йдеться у повідомленні.
Зазначається, що внаслідок ворожої атаки 19-річний працівник та громадянин 21 року отримали тілесні ушкодження, несумісні з життям.
37-річного чоловіка доставлено до лікарні з мінно-вибуховою травмою, де йому надається медична допомога.
Наразі триває розбір завалів і пошукові роботи. Тип зброї, використаної російськими військами, та кількість постраждалих уточнюються.
Водночас голова ОВА Вадим Філашкін уточнив, що удар прийшовся по відділенню “Нової пошти.
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